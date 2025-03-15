Antalya'da Motosiklet-Minibüs Kazası

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Berkant Sarı (19) idaresindeki plakasız motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen Serik Belediyesi'ne ait 07 YOT 42 plakalı minibüs Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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