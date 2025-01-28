Antalya'da Müstakil Evde Yangın: 1 Kadın ve 2 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Müstakil Evde Yangın: 1 Kadın ve 2 Çocuk Kurtarıldı

Antalya\'da Müstakil Evde Yangın: 1 Kadın ve 2 Çocuk Kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki müstakil evin odunluğunda çıkan yangın, evin çatısına sıçradı. Yangını fark eden mahalleli, evde bulunan yabancı uyruklu kadın ve iki çocuğu kurtardı. Yangında maddi hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı.

28.01.2025 10:26  Güncelleme: 10:31
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ANTALYA'da müstakil evin odunluğunda başlayan yangın, evin çatısına sıçradı. Evde bulunan yabancı uyruklu 1 kadın ve 2 çocuk, yangını fark eden mahalleli tarafından evden çıkartıldı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Avni Tolunay Mahallesi 4512 sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Müstakil evin bahçesindeki odunlukta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, evin çatısına sıçradı. Yangını fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından evde yaşayan yabancı uyruklu kişilere dış cephenin yandığını haber vererek onların dışarı çıkmalarını sağladı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, odunlukta çıkan yangını kısa sürede söndürürken, müstakil evin çatısında duman tahliyesinde bulundu. Yangında yaralanan olmazken evin çatısında ve odunluğunda maddi hasar oluştu.

'EVDEKİ 1 KADIN İLE 2 ÇOCUK DIŞARI ÇIKMIŞ'

Yangın anına tanıklık eden mahalleli Kader Kaplan, "Biz yangın esnasında dışardaydık, sesleri duyunca koştuk geldik. Evde Suriye uyruklu kişiler yaşıyormuş. Yangın esnasında evde bulunan 1 kadın ve 2 çocuk dışarıya çıkmış. Eşi büyük ihtimalle çalışıyormuş. Biz bağrışmalara koştuk. Dışarıda odunluk varmış, yangın odunluktan çıkmış ve çatıya da sıçramış. İtfaiye ekipleri hemen geldi, müdahale etti. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Müstakil Evde Yangın: 1 Kadın ve 2 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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