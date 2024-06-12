Antalya'da Nüfus Müdürlüğünde Çalışan Kadın Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Nüfus Müdürlüğünde Çalışan Kadın Evde Ölü Bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde görevli bir nüfus müdürlüğü memuru olan Ayşe B, evinde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Ayşe B'nin evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek olan olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

12.06.2024 14:55
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Antalya'nın Aksu ilçesinde nüfus müdürlüğünde çalışan kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Ayşe B'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kadının evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ayşe B'nin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Nüfus Müdürlüğünde Çalışan Kadın Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

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