Antalya'da Nüfus Müdürlüğünde Çalışan Kadın Evde Ölü Bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde nüfus müdürlüğünde çalışan kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Ayşe B'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kadının evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ayşe B'nin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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