Antalya'da Öğrencilere Uygun Fiyatlı Barınma İmkanı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Erkek Öğrenci Yurdu, bu yıl da 90 öğrenciye hizmet veriyor. Barınmanın yanında birçok ek imkanın sağlandığı yurt, uygun fiyatıyla öğrencilerin ilk tercihi oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in üniversite öğrencilerinin öncelikli sorunu olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Antalya genelinde hizmete açtığı yurtlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 2023 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Elmalı Erkek Öğrenci Yurdu, bu yıl 90 öğrenciye hizmet vererek çalışmalarını sürdürüyor.

Yurtta öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının yanında sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çamaşırhane hizmeti, masa tenisi gibi sosyal imkanlar da sağlanıyor.

"Bu yıl da yurdumuza öğrencilerimizin yoğun bir talebi var"

Elmalı'da öğrencilerin yaşadığı öncelikli sorunlarına destek olmaya çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, "Günümüzün ekonomik şartlarından dolayı zorluk yaşayabilecek öğrencilerimizi yurdumuzda misafir ediyoruz. 90 kişi kapasiteli yurdumuzda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çamaşırhane hizmetleri, etüt odaları gibi sosyal imkanlar sağlanıyor. Bu yıl da yurdumuza öğrencilerimizin yoğun bir talebi var. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Elmalı'ya bu yıl ilk kez gelen üniversite öğrencisi Yaşar Koç ise "Elmalı'yı kazandığımı öğrendikten sonra barınma imkanlarıyla ilgili bir araştırma yaptım. Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurduna başvuruda bulundum. Ekonomik anlamda benim için daha iyi olacağını düşündüm. Yemeklerimiz güzel, yataklarımız güzel sosyal etkinliklerden faydalanıyoruz birçok imkan sağlanıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhitti Böcek'e teşekkür ederiz" diye konuştu.