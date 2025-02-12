Antalya'da Öğrencilere Yangın Eğitimi Verildi

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) iş birliğinde Eczacılar İlkokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) iş birliğiyle Duacı Mahallesi'nde bulunan Eczacılar İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verildi. Eğitimde çocuklar, yangın söndürme tüpünü kullanma, yangın anında yapılması gerekenler ve doğayı korumak için yapabilecekleri hakkında bilgilendirildi. Orman yangınlarının neden olduğu tahribatı gösteren görseller ve kısa filmlerle de eğitime destek verildi.

"Orman ile iç içe olarak yaşayan vatandaşların bilinçlenmesini istiyoruz"

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Mustafa Necati Baş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2021 yılında yaşanan Manavgat yangınının ardından Antalya gibi ormanlarla iç içe yaşayan bir şehirde bu tür eğitimlerin hayati önemi daha da arttı. Orman yangınları çıkmadan önce müdahale edebilmek için orman çevresinde ve orman ile iç içe olarak yaşayan vatandaşların bilinçlenmesini istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Fakırcalı ve Gümüşkavak mahallelerinde de yangın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda orman yangınları konusunda vatandaşlara bilgilendirici kitapçık ve broşürler verildi. Toplantıda konuşan belediye ve dernek temsilcileri, yangını önleyici tedbirler, yangın sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında vatandaşlara bilgilendirildi. Toplantıda ayrıca vatandaşların görüş ve önerileri de alındı.