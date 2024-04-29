Antalya'da okul çevrelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da okul çevrelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapıldı

Antalya\'da okul çevrelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, iş yerlerinde kaçakçılık faaliyetleri tespit edildi ve birçok suç unsuru ele geçirildi. Suç unsuru tespit edilen işyeri sahipleri ve işletmecileri hakkında adli işlem başlatıldı.

29.04.2024 16:47
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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü" kapsamında okul çevrelerindeki iş yerlerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetim yaptı.

Muratpaşa ilçesindeki okul çevrelerinde bulunan işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde, 30 bin 750 adet boş makaron, 29 bin100 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 135 adet puro, 65 adet elektronik sigara likiti, 7 kilogram nargile tütünü, 1 tabanca, 2 şarjör ve 60 fişek ele geçirildi.

Suç unsuru tespit edilen işyeri sahipleri ve işletmecileri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da okul çevrelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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