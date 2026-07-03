Antalya'da Ölü Vatoz Yavruları Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Ölü Vatoz Yavruları Bulundu

Antalya\'da Ölü Vatoz Yavruları Bulundu
03.07.2026 14:11
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Antalya falezlerinde dalış yapan fotoğrafçılar, 30 ölü vatoz yavrusu keşfetti.

Antalya falezler bölgesinde dalış yapan su altı fotoğrafçılarının çalışmaları sırasında çok sayıda ölü vatoz yavrusu tespit edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede sportif amaçlı dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dalış sırasında yaklaşık 30 ölü vatoz yavrusuna rastladıklarını belirten Şahakalkan, şöyle konuştu:

"Su altında ilk etapta canlı zannettiğimiz ancak yaklaştıkça ölü olduklarını gördüğümüz yaklaşık 30 vatoz yavrusuyla karşılaştık. Vatozların üzerinde kesik izlerine rastladık. Görüntüleri kaydederek ilgili makamlara gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Değerlendirmemize göre kıyıya yakın bir bölgede atılan bir ağ nedeniyle yakalanan yavru vatozların ağdan çıkarılarak denize bırakılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum dalış yapan ve su altı fotoğrafçılığıyla ilgilenen bizler açısından üzüntü verici. Deniz ekosisteminin korunması gerektiğini düşünüyoruz."

Şahakalkan, vatozların ekosistem açısından önemli türler olduğunu ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Denizcilik, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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