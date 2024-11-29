Antalya'da Orkinos İzleme Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Orkinos İzleme Projesi Başladı

32 orkinosa cihaz yerleştirildi, mavi yüzgeçli ton balıkları izlenmeye başlandı.

29.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, göç güzergahı, üreme ve beslenme alanları hakkında bilgi toplamak amacıyla haziranda uydu bağlantılı elektronik cihaz takılan 32 orkinostan (mavi yüzgeçli Atlantik ton balığı) sinyaller alınmaya başlandı.

Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonunun (ICCAT) "Atlantik Geneli Mavi Yüzgeçli Ton Balığı Araştırma Programı" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Çukurova ve ABD Stanford üniversiteleri uzmanlarınca Antalya Körfezi'nde çalışma yapıldı.

Balıkları izlemeye alan ekip, haziranda Türk bayraklı gemilerle Alanya'dan denize açılarak yakalanan 32 orkinosa uydu bağlantılı elektronik cihaz yerleştirdi. Balıklar, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde izlenmeye başlandı.

Akdeniz açıklarında yol alan balıklardan sinyaller geldi. Cihaz takılı bir orkinosun, İtalya'nın Palermo şehri açıklarında olduğu tespit edildi.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, mavi yüzgeçli Atlantik ton balıklarının ticari açıdan çok değerli olduğunu ve Türkiye'de avlanan orkinosların büyük bölümünün ihraç edildiğini söyledi.

Her ülkenin ICCAT tarafından belirlenen kota kadar avlama yapabildiğini ve Türkiye'ye bu yıl 2 bin 500 ton kota verildiğini dile getiren Erkan, avlamanın da kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Orkinosların yaşam alanları, biyolojileri, beslenmeleri, üremeleri gibi konularda veri toplayabilmek amacıyla ilk denemeyi 2022'de yaptıklarını ve 13 balığa cihaz yerleştirdiklerini anlatan Erkan, çok sağlıklı veri alamadıklarını belirtti.

Erkan, bu yıl sistemi değiştirdiklerini ve cihaz sayısını artırdıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 32 mavi yüzgeçli Atlantik ton balığına izleme cihazı taktık. 19'una bir yıl sonra balıktan ayrılıp su yüzeyine çıkan ve güneşten aldığı enerjiyle verinin tamamını bize aktaran bir cihaz, 15'ine de akustik veri almak amacıyla, balıkçı balığı yakaladığında, cipi bize gönderdiğinde, üzerindeki veriyle yorum yapabileceğimiz bir cihaz taktık. 2 balığa her iki cihazdan yerleştirdik. Bir balıktan Palermo'da veri aldık. Arkadaşlar izlemeye devam ediyor."

İzleme mayısa kadar sürecek

Sinyal veren balığın yayılımı hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Erkan, 4 balıktan ise çok daha erken sinyal aldıklarını ancak herhangi veriye rastlanılmadığını, diğer balıklardan da veri beklediklerini kaydetti.

İzleme çalışmalarıyla balıklar hakkında geniş bilgi birikimine sahip olmayı hedeflediklerini vurgulayan Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Balıkların nerede ürediklerini, Ege'ye mi, İtalya'ya mı, Cezayir'e mi gittiklerini göreceğiz. Mavi yüzgeçli Atlantik ton balıkları göçmendir, Atlantik'e çıkarlar, Akdeniz'e girerler, Karpaz kıyılarında ürerler gibi veriler var ama işin sonunda Atlantik'e hiç çıkmadığı, yerleşik mavi yüzgeçli Atlantik ton balıkları olduğu yani bölgenin balıkları olduğu gibi sonuçlar çıkabilir. Şu andaki veriler bu yönde ilerliyor. İzleme sürecinin mayısa kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cihazların balıklardan ayrılıp, verinin tamamını bize göndermesini bekliyoruz. Sürekli gözümüz balıkların üzerinde, onları izlemeyi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Denizcilik, Balıkçılık, antalya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Orkinos İzleme Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:26 Halep savaşında ölü sayısı 100’ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
17:30 İstanbul’da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı İstanbul'da sağlık raporu için kan vermesi istenen şahıs sağlık çalışanlarına saldırdı
16:55 Samet Aybaba’nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu Samet Aybaba'nın düzenleyeceği toplantının detayları belli oldu
16:39 Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Orkinos İzleme Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.