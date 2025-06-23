Antalya\'da Orman Yangını

Antalya'da ormanlık alanda yangın
ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Konyaaltı ilçesi, Antalya - Kemer Yolu üzerindeki Tünektepe mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda saat 11.00 sıralarında yangını çıktı. Yangının yayılmasını önlemek için havadan helikopter ve kara ekipleri müdahalede bulunuyor.
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