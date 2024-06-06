Antalya'da Orman Yangını Çıktı

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(ANTALYA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale için ekipler sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre yangın Ahmetler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Bölge müdürlüğü yetkilileri yangının büyümemesi için "hızlı ve etkin müdahalede" bulunulduğunu açıkladı.