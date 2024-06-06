Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'dan yangın açıklaması
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandığı belirtildi. Arslan, yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
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6.06.2024 15:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'dan yangın açıklaması - Son Dakika
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