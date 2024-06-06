Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'dan yangın açıklaması - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'dan yangın açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandığı belirtildi. Arslan, yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

06.06.2024 14:44
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'dan yangın açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan'dan yangın açıklaması - Son Dakika
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