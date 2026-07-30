Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dün, Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün öğle saatlerinde başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan ara vermeden müdahale ettiğini söyledi.

Yangın bölgesinde hanelerin zarar gördüğünü belirten Güneş, "Yoğun müdahaleyle yangın kontrol altına alındı, ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 hektarlık alan ile yaklaşık 15 hane zarar gördü, yangın bölgesinde tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Şimdilik başka bir sıkıntı görünmüyor." dedi.