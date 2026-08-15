Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde, saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgenin sarp arazi olması, yangın söndürme ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürü Sezgin Örmeci, Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin yangın bölgesindeki çalışmaları takip ve koordine etti. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda gönüllü de destek verdi.

Bölgedeki soğutma çalışmaların devam ettiği belirtildi.