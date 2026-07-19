Antalya'da Orman Yangınına Müdahale

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sürüyor.