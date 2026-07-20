Antalya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Orman Yangınına Müdahale

20.07.2026 06:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akseki'de çıkan orman yangınına çok sayıda hava ve karasal ekip müdahale ediyor.

(ANTALYA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip ve araçla müdahale ediliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ekiplerin yangına havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahale ettiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarında 9 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisinin görev aldığı ifade edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla mücadelenin havadan ve karadan koordineli şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız
AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı
İran balistik füzelerinin Ürdün’deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Bilgi Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi Bilgi Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde rektör protesto edildi

07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
07:09
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj Türk savaş uçakları havalandı
Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
07:00
Yamal’dan Trump’a tarihi ayar Görüntü kutlamalara damga vurdu
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
06:42
Piyasalar diken üstünde Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
03:49
Balkanlar’dan yayılan dev çekirgeler Bursa’da da görüldü
Balkanlar'dan yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü
01:02
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 07:25:30. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.