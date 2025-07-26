Antalya\'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

ALANYA KONTROL ALTINDA, AKSU'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün çıkan orman yangınına 2 uçak ve 11 helikopterle müdahale sürerken, Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı. 3 uçak, 3 helikopter ve kara ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki ormanda da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, alevlere karadan müdahale ediliyor.