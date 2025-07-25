Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Antalya\'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor
25.07.2025 14:14
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Manavgat ve Muratpaşa'daki yangınlar kontrol altına alındı, Aksu ve Gazipaşa'daki çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ve Muratpaşa ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alındığı, Aksu ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınlarda söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi ve Gazipaşa'da ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

"Zarar gören ev ve sera bilgisi var"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu'ya giderek yangın ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da sabah saatlerinden itibaren sıcak ve kuru hava, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda yangın çıktığını ve ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Manavgat, Alanya ve Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını belirten Şahin, "Aksu'da şu anda bulunduğumuz mevkide Fatih ve Yurtpınar mahallelerimizde çıkan yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Şu anda Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına kadar ulaşmış vaziyette çünkü gördüğünüz gibi yoğun bir rüzgar var, aşırı sıcak var ve sıçrama, atlama yapıyor. Ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Gazipaşa ilçesinde de ormanlık alanda yangının olduğunu anlatan Şahin, söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tüm yangınlara Orman Bölge Müdürlüğü araçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'larının sevk edildiğini dile getiren Şahin, hem havadan hem de karadan etkin müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Yangınların alan olarak çok büyük olmadığını ancak yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle risk teşkil ettiğini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Yangınlar, şehir merkezlerinde ve evlerin aralarında, seraların bulunduğu bölgelerde olduğu için gerçekten rahatsız eden, tehlike arz eden yangınlar oldu. Bazı evlerimizi boşalttık. Birkaç tane boşaltılmış evin zarar gördüğü bilgisine ulaştık. Seralarda zararlar söyleniyor. Bunlarla ilgili yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimiz zarar, hasar tespit çalışmalarını tek tek yapacaklar. Herhangi bir ölü, yaralımız yok. Arkadaşlarımız sahada mücadeleye devam ediyorlar. Henüz Aksu'daki ve Gazipaşa'daki yangınlar kontrol altına alınmış değil. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyordur."

Şahin, havanın yangınlara elverişli durumda olduğunu belirterek, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi.

Bir kişi gözaltına alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sıcak havayla ilgili uyarı yapıldığını anımsatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, tam yangına davetiye çıkaran bir ortam, iklim yani hem kuru bir hava var hem rüzgar var hem de çok sıcak bir hava var. Böyle olduğu zaman zeminlerdeki kuru otlar, çeşitli malzemeler yangın açısından kibrit gibi ya da bir çıra gibi hazır hale geliyor. İnsan faaliyetini de bunun üzerine eklediğiniz zaman biri bir izmarit atabilir ya da bir küçük faaliyet yapabilir. Bunların hepsi illa bu bir sabotaj olmak zorunda değil. İnsan faaliyetleri de bu yangınların çıkışına sebebiyet veriyor. Her bir yangını bittikten sonra sebebini, zamanı geriye sararak araştırıyoruz ve tespitlerimizi yapıyoruz. Şu anda Güzeloba'yla ilgili bir gözaltımız var. Orada sabotaj değil ama yapmış oldukları bir faaliyet neticesinde, yakmış oldukları bir ateş neticesinde yangının çıktığı yönünde bilgiler var.

Emniyetimiz bir kişiyi gözaltına aldı. Diğerleriyle ilgili böyle bir tespitimiz yok. Çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

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