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Antalya'da otel inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da otel inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya\'da otel inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde bir otel inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 konteyner kullanılamaz hale gelirken, işçiler yemek molasında oldukları için zarar görmediler. Aynı otel inşaatında daha önce de yangın çıktığı ve bu alandaki tüm konteynerlerde 500 işçinin kaldığı belirtildi.

01.02.2024 15:59  Güncelleme: 15:59
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Antalya'nın Serik ilçesinde otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belek Turizm Merkezi'nde inşaat alanındaki konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 15 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yemek molasında olan işçiler, bazı eşyalarını son anda kurtarabildi.

Aynı otel inşaatında daha önce de yangın çıktığı, bu alandaki tüm konteynerlerde 500 işçinin kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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