Antalya'da Otellerde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
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Antalya'da Otellerde Yapay Zeka Dönemi

Antalya\'da Otellerde Yapay Zeka Dönemi
10.06.2025 11:14
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Antalya'daki oteller, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapay zeka sistemlerini entegre ediyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'daki oteller, insanlık tarihinin en hızlı ilerleyen teknolojilerinden biri olan yapay zekaya entegre olmaya başladı.

Geçen yıl 17 milyondan fazla yabancı turistle rekor kıran Antalya'da turizmciler, bu yıl 18 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. 800'den fazla 5 ve 4 yıldızlı otel konseptine sahip kentte, turizmciler hem daha fazla kitleye ulaşabilmek hem de gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayabilmek için çağın şartlarına ayak uyduruyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'yi daha erişilebilir, akıllı ve sürdürülebilir bir destinasyon haline getirmek amacıyla yapay zekayı turizm sektörüne entegre etme çalışmalarına Antalya'daki oteller dahil oldu.

Kentteki birçok otelin yöneticileri, özellikle satın alma, pazarlama departmanlarında yapay zeka programlarını kullanmaya başladı.

"Şu anda bazı otellerde uygulamaları var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve sektör olarak bu hıza uyum sağladıklarını söyledi.

Turizmin yeniliklere açık, hızlı şekilde entegre olabilen bir sektör olması gerektiğini belirten Saatçioğlu, yapay zeka sistemlerini de kendilerine yardımcı olacak bir mekanizma olarak gördüklerini ifade etti.

Bazı otellerde çeşitli faaliyet alanlarında yapay zeka sistemlerinin kullanılmaya başlandığını dile getiren Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda bazı otellerde uygulamaları var. Örnek veriyorum, telefonla aradığınızda siz esasında bir yapay zekayla konuşuyorsunuz ama kişiyle konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Şu anda otellerimizde yavaş yavaş kullanmaya başladık. İlk misafir bize mesaj attığında, yapay zeka bizim adımıza cevap veriyor, belirli bir yere kadar konuşmayı sürdürüyor, bütün yazışmaların hepsini rezervasyona geçirmek için bir kişiye aktarıyor. Görevli orada bütün yapılan görüşmelerin hepsini görebiliyor ve oradan devam edip rezervasyonu gerçekleştirebiliyor."

Yapay zeka ile piyasa araştırmalarını da çok hızlı yapabildiklerini ve eksiklikleri daha çabuk fark edebildiklerini belirten Saatçioğlu, yapay zekanın satış ve pazarlama konusunda çok ciddi destek olacağını, misafirlere hizmet verirken de kendilerine yardımcı olarak işlerini kolaylaştıracağını dile getirdi.

Saatçioğlu, birçok otelin artık yapay zekayı bir avatar olarak kullanmaya başladığını söyledi.

"Sektör yapay zekayı çok çabuk benimsedi"

Antalya'da bir otel grubunun Genel Müdürü olan Erkut Öztürk de yapay zekanın turizm sektöründe de etkin rol oynamaya başladığını ifade etti.

İnsanların artık erişimde kolaylık istediğini dile gtiren Öztürk, "Yapay zeka bizim sektörümüzde satış pazarlama, ulaşım ve konaklamada etkin rol alıyor. Bugün çok rahatlıkla kendi tatil planınızı oluşturabiliyorsunuz, istediğiniz tesisi, hatta tesisin içindeki hizmetleri satın alabiliyorsunuz, ulaşımla ilgili detayları görebiliyorsunuz. Oda taleplerinizi çok rahatlıkla yapay zeka üzerinden bildiriyorsunuz ve size robotik ürünler kapınıza kadar getiriyor." diye konuştu.

Türk turizmcisinin vizyoner bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, sektörün de yapay zeka sistemlerini çok çabuk benimsediğini söyledi.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Satış Pazarlama Direktörü Bünyamin Vural da sektörde destekleyici departmanlarda yapay zekaya başvurduklarını belirtti.

Kendi otellerinde sistemi bazı bölümlerde kullanmaya başladıklarını dile getiren Vural, şunları kaydetti:

"Satış pazarlama, satın alma, finans, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanlarda yapay zeka destekli programları kullanıyoruz. Bunlar, örneğin satış pazarlamada çağrı merkezimizle ilgili olarak bunun altyapı çalışmalarına başladık. Dijital reklamlarda doğru misafir profilini yakalayabilmek, doğru kesimlere ulaşabilmek için çeşitli yapay zeka programlarından destek almaya çalışıyoruz. Satın alma departmanında da hem kaliteli hem doğru ürüne ulaşmak hem de belli bir süre içinde bunun sağlanması için yapay zekadan destek alıyoruz."

Yapay zekanın işleri kolaylaştırdığını ifade eden Vural, uzun araştırmalar yapılması gereken konularda kısa sürede doğru şekilde yönlendirebilecek programlara ulaşılabildiğini ve zaman açısından ciddi avantaj sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Otellerde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika

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