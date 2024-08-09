Antalya'da otomobil belediye otobüsüne çarptı - Son Dakika
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Antalya'da otomobil belediye otobüsüne çarptı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle Anafartalar Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.

09.08.2024 10:17
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Anafartalar Caddesi'nde 07 AGR 895 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta bekleyen 07 BGV 013 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Anafartalar Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı daha sonra normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da otomobil belediye otobüsüne çarptı - Son Dakika

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