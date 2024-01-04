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Antalya'da Otomobil Sürücüsü Kamyonete Odunlarla Saldırdı - Son Dakika
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Antalya'da Otomobil Sürücüsü Kamyonete Odunlarla Saldırdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan tartışma sonucunda otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, kamyonete odunlarla saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

04.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 09:29
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ANTALYA'da bir otomobildeki 4 kişi, tartıştıkları sürücünün kamyonetine odunlarla saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan 07 BLV 141 plakalı kamyonetin sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 3 kişi, bulvar üzerindeki kereste dükkanından aldıkları odunlarla kamyonete saldırdı. Otomobil sürücüsü ve yanındakiler ellerindeki odunlarla kamyonetin camını ve aynasını kırdıktan sonra araçlarına binerek kaçtı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Antalya\'da Otomobil Sürücüsü Kamyonete Odunlarla Saldırdı
Kaynak: DHA
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Kepez, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Otomobil Sürücüsü Kamyonete Odunlarla Saldırdı - Son Dakika
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