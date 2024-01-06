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Antalya Kepez'te Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya Kepez'te Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Anıl K. idaresindeki bir otomobil, Aktoprak Mahallesi Hacıbey Caddesi'ndeki dağ yolunda 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 kişi, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

Antalya Kepez\'te Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı
06.01.2024 - 09:25,  Güncelleme: 09:27
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Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Anıl K. idaresindeki 07 ACM 323 plakalı otomobil, Aktoprak Mahallesi Hacıbey Caddesi'ndeki dağ yolunda, 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Otomobildeki yaralıların ve vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden yukarıya çıkarıldı.

Anıl K, araçta bulunan Ahmet O. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Kepez'te Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı - Son Dakika
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