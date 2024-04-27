Antalya\'da patenli çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin altında kalan patenli çocuk yaşamını yitirdi.
Kütükçü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyreden kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan çocuğun dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldığı ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, B.B'nin (14) kaza yerinde öldüğünü belirledi.
Çocuğa çarptığı tespit edilen 07 AYH 995 plakalı otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Çocuğun cesedi, kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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