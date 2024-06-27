Antalya'da Plastiksiz Kıyılar Projesi Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Plastiksiz Kıyılar Projesi Başladı

Antalya\'da Plastiksiz Kıyılar Projesi Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğiyle başlatılan 'Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular' projesinin ikinci ayağı Konyaaltı Sahili'nde başladı. Proje kapsamında sahil ve kıyı temizliği yapıldı ve toplanan atıklar sergilendi.

27.06.2024 16:32  Güncelleme: 18:16
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğiyle 2023 yılında başlatılan "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde başladı.

"Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde deniz ve kıyı temizliğiyle başladı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çevre eğitimi almış 35 gönüllü ve dalgıç tarafından sahil ve kıyı temizliği yapıldı. Toplanan atıklar gönüllüler tarafından ayrıştırılarak, farkındalık oluşturmak için kurulan stantta sergilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Konyaaltı Sahili'nden hafta içi günde yaklaşık 30 ton, hafta sonu günde yaklaşık 60 ton çöp topladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz"

"Deniz çöplerinin yüzde 80'i plastik atıklardan oluşuyor. Özellikle kıyı şehirleri için büyük bir problem. Tek kullanımlık plastikler olmadan da yaşayabiliriz. Bunun azaltılması veya bitirilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu konuda henüz bir yasak yok, ama bilinçlendirme yaparak bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Konyaaltı Sahili'nde günde 30 ile 60 ton arası çöp topluyoruz. Bu sürdürülebilir değil. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Başkan'ımız Muhittin Böcek'in öncülüğünde hizmet binamızda tek kullanımlık plastikleri tamamen kaldırdık. Sıfır atık çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

2023 yılında başlatılan ve plastik atıklar konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağına 27-30 Haziran 2024 tarihleri arasında dört gün süreyle EKDAĞ Sosyal Tesisleri ev sahipliği yapacak. Bu yıl proje, tek kullanımlık plastik ürünlere odaklanıyor. Projenin ikinci ayağında bilgilendirme stantları açılarak çeşitli etkinlikler yürütülecek. Aynı stantlarda, tek kullanımlık plastiklere alternatif ürünler geliştiren ve/veya satan firmalar da ürünlerini tanıtacak. Proje, her yıl dünyada sınırlı sayıda projeye destek veren İngiliz müzik grubu Depeche Mode ve İsveçli saat markası Hublot tarafından da destekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Plastiksiz Kıyılar Projesi Başladı - Son Dakika

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