Antalya'da Polis Haftası Kutlamaları ve Şehitlik Ziyareti

Antalya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet mensupları, gaziler ve polis teşkilatı mensupları katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, teşkilatın 181 yıllık şanlı geçmişinden güç alarak vatana, millete ve devlete bağlılıklarını vurguladı. Türk Polis Teşkilatı'nın Antalya'da huzur, güvenlik ve kamu düzenini sağlamak için gece gündüz çalıştığını belirtti. Teşkilatın her geçen gün güçlendiğini, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir şekilde görev yaptığını ifade etti. Atatürk'ün polisler için söylediği sözleri hatırlatarak, emniyet teşkilatının vatandaşların zor anlarında en güvenilir kapı olduğunu söyledi ve tüm mensuplara teşekkür etti.

Program, Uncalı ve Andızlı mezarlıklarındaki polis şehitliğinde düzenlenen törenle devam etti. Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende dualar edildi ve şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.