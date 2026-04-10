Antalya'da Polis Haftası Kutlamaları ve Şehitlik Ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında Antalya'da çelenk sunma töreni düzenlendi, ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Antalya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet mensupları, gaziler ve polis teşkilatı mensupları katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, teşkilatın 181 yıllık şanlı geçmişinden güç alarak vatana, millete ve devlete bağlılıklarını vurguladı. Türk Polis Teşkilatı'nın Antalya'da huzur, güvenlik ve kamu düzenini sağlamak için gece gündüz çalıştığını belirtti. Teşkilatın her geçen gün güçlendiğini, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı bir şekilde görev yaptığını ifade etti. Atatürk'ün polisler için söylediği sözleri hatırlatarak, emniyet teşkilatının vatandaşların zor anlarında en güvenilir kapı olduğunu söyledi ve tüm mensuplara teşekkür etti.

Program, Uncalı ve Andızlı mezarlıklarındaki polis şehitliğinde düzenlenen törenle devam etti. Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende dualar edildi ve şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Polis Haftası, Güvenlik, Antalya, Kültür, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:42:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.