Antalya'da Polis Memurunun Evinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Polis Memurunun Evinde Yangın Çıktı

Antalya\'da Polis Memurunun Evinde Yangın Çıktı

Antalya'da polis memuru Erten G.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan eşi ve 7 yaşındaki oğlu, itfaiye tarafından kurtarıldı.

02.12.2024 10:53  Güncelleme: 11:00
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ANTALYA'da 3 katlı apartmanın 1'inci katında ailesiyle yaşayan polis memuru Erten G.'nin evinde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken; o sırada görevde olan Erten G.'nin 7 yaşındaki oğlu ile eve giden ekip arkadaşları ilgilendi.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3158 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Polis memuru Erten G. ve ailesinin yaşadığı evde yangın çıktığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın esnasında görevde olan polis memuru Erten G.'nin evde mahsur kalan eşi ve çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kadın ve çocuğa sağlık görevlileri tarafından ayakta müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

'ELİMDEN GELDİĞİNCE YANGINA MÜDAHALE ETTİM'

Yangına müdahale eden komşu Murat Gültekin (33), "Sesleri duyunca yangın olduğunu fark ettim. Hemen yukarı çatıya çıktım. Hortumu aldım. Elimden geldiğince yangına müdahale etmeye çalıştım. Pimapenler bayağı alevli yanıyordu, oralara su sıktım. Sonra itfaiye geldi, onlar müdahalede bulundu" dedi.

'BİZİM EVE ABİ LAZIM'

Polis memuru Erten G.'nin yanan evden çıkartılan oğlu ile ekip arkadaşları ilgilendi. Ambulansta tedavisi yapılan 7 yaşındaki çocuğu kucaklayan komiser, "Aslan parçası, şimdi bize gideceğiz. Anlaştık mı? Bizde kalacaksın. Bizim eve abi lazım" diyerek çocuğu ekip aracına götürdü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Polis Memurunun Evinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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