Antalya'da Polis Motosikletine Otomobil Çarpıştı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Polis memuru Emre A'nın kullandığı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda aynı istikametteki Serdal Ü'nün kullandığı 07 BJL 685 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan polis memuru Burak Erdem, düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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