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Antalya'da Rafting Yapan Turist Sayısı 1 Milyonu Geçti - Son Dakika
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Antalya'da Rafting Yapan Turist Sayısı 1 Milyonu Geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Köprüçay Irmağı'nda rafting yapan yerli ve yabancı turist sayısı 1 milyonu geçti. Turizm sezonunun uzamasıyla birlikte aralık ayının son günlerinde dahi turistler rafting için bölgeye gelmeye devam ediyor. Rafting, Antalya'da güneş, kum ve deniz turizminin yanı sıra alternatif bir turizm çeşidi olarak büyük ilgi görüyor. Beşkonak bölgesindeki rafting parkuru, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ve macera severlerin ilgisini çekiyor. İngiliz turistler de güneşli havada 14 kilometrelik parkurda eğlenceli bir zaman geçirdi. Bölgedeki işletmeciler, raftingin turizm sektöründe önemli bir paya sahip olduğunu belirtiyor ve bu yıl rafting yapan turist sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklıyor.

Antalya\'da Rafting Yapan Turist Sayısı 1 Milyonu Geçti
31.12.2023 - 13:57,
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TURİZM sezonunun uzamasıyla birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesi Köprüçay Irmağı'nda rafting yapan yerli ve yabancı turist sayısı 1 milyonu geçti. Aralık ayının son günlerinde dahi turistler rafting için Beşkonak bölgesine geldi.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, güneş, kum ve denize alternatif turizm çeşitliliği artıyor. Klasik turizme alternatif olarak kabul edilen rafting de son yıllarda büyük gelişim gösterdi. Dünyanın önemli rafting rotalarından kabul edilen Manavgat ilçesindeki Köprüçay'da 14 kilometrelik parkur, yaz aylarında sıcaktan bunalanların, diğer zamanlarda ise macera severlerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistler kendilerini, görevlilerin gözetiminde botlar ve kanolarla Toros Dağları'ndan çıkıp, Beşkonak bölgesinden geçen Köprüçay Irmağı'na bırakıyor.

İNGİLİZ TURİSTLER RAFTİNG YAPTI

Antalya'ya tatile gelen İngiliz turistler, Beşkonak'taki bir işletme aracılığıyla dün rafting yaptı. Sabah erken saatlerde rafting bölgesine gelen turistler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra güvenlik önlemleri altında botlara binerek rafting keyfi yaşadı. İngiliz turistler güneşli havada 14 kilometrelik parkurda eğlenceli zaman geçirdi.

Beşkonak bölgesinde işletmecilerden Mustafa Armağan, raftingin turizm sektörünün önemli bir paydaşı haline geldiğini belirterek, "Bugün Beşkonak turizm merkezi, raftingde sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli rotalarından biri. Yaz aylarında serinlemek için buraya gelen misafirlerimiz, kış aylarında ise 14 kilometre uzunluğundaki parkurda, botlar ve kanolarla heyecan dolu zaman geçiriyor" dedi.

Geçen yıllarda aralık ayı sonunda rafting yapmaya kimsenin gelmediğini aktara Mustafa Armağan, "Bu sene turizm sezonu uzadı. Biz en geç kasım ayında sezonu kapatıyorduk. Ama şimdi yüksek sezondaki yoğunlukta olmasa bile hala raftinge talep var. Haftada 3 gün parkurda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu sene bölgemizde rafting yapan misafir sayısı 1 milyonu geçti" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Rafting Yapan Turist Sayısı 1 Milyonu Geçti - Son Dakika
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