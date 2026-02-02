Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Kolisi Desteği İçin Başvurular Başladı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan Ramazan kolilerinin başvurularını almaya başladı. Temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, Ramazan ayı boyunca 19 ilçede ekipler tarafından dağıtılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına günler kala ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak Ramazan kolisi desteği için hazırlıklarını tamamladı. Temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, ikameti kentte bulunan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere kapı kapı ulaştırılacak.
Ramazan kolisi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 'www.antalya.bel.tr' adresi üzerinden yapabilecek. İnternet erişimi bulunmayan vatandaşlar ise 444 94 20 numaralı telefon hattı aracılığıyla taleplerini iletebilecek.
