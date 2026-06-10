Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu

10.06.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı, birçok kaçak eşya ele geçirildi.

Antalya'da rüşvet ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 2 haftada çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler ayrıca "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında tütün mamulleri, ilaç, emtia ve oto kaçakçılığına yönelik Muratpaşa, Aksu, Serik, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki iş yeri, depo ve ikametlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 329 bin 301 kaçak ilaç, 284 bin 728 kaçak emtia, 115 bin 200 makaron, 300 paket sigara, 40 kilogram tütün, 9 cep telefonu ve 2 otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Öte yandan, aranan kişilere yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Emlak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz
Zonguldak’ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda’ya büyükelçi atadı Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı
Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi

22:15
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
Ne Vedat ne de Guirassy Aziz Yıldırım’dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
Ne Vedat ne de Guirassy! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük bir sürpriz daha geliyor
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
20:45
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 22:23:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.