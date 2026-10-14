Antalya'da sabah etkili olan sağanak kent genelinde trafik akışını aksattı

ANTALYA'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarısının ardından etkili olan sağanak, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da bugün etkili olması beklenen kuvvetli ve şiddetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilerek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kent genelinde trafik akışında aksamalar yaşandı. Özellikle ana arterlerde araç yoğunluğu artarken, sürücüler yağış nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Yetkililer, sürücülerin takip mesafesini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve su birikintilerinin bulunduğu yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, Antalya'da yağışın gün boyunca etkili olması bekleniyor.