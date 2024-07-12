Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Yaşandı

Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

12.07.2024 14:31
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Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sahillerde Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika

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