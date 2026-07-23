Antalya'da Sahte Polis Baskını: Kripto Para Çalıntı

Antalya'da sahte polis baskını düzenleyerek yaklaşık 4 milyon dolarlık kripto parayı aldıkları iddia edilen 11'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatları ile katılan sanıklar, "birden fazla kişi tarafından gece vakti nitelikli yağma", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Olay sırasında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bulunan ve daha sonra emekli olan tutuklu sanık İ.E, kendisine bunun alacak meselesi olarak anlatıldığını, müşteki Cem Turan'ın uluslararası dolandırıcılık yaptığı ve yasal yollara başvurulamadığı yönünde bilgi verildiğini öne sürdü.

İ.E, olay günü polis üniformasıyla adrese gittiklerini, kapının polis olduklarını söyleyerek açtırıldığını belirterek, evde kadın ve çocukları görünce durumun anlatıldığı gibi olmadığını anladığını savundu. Evde bulunan altın ve diğer değerli eşyaların alınmadığını, daha sonra ise yaklaşık 3 milyon dolar değerinde kripto para alındığını öğrendiğini iddia etti.

Emekli polis sanık Ö.K. de ekonomik sıkıntıları nedeniyle olaya dahil olduğunu, kendisine bunun yasal bir alacak tahsilatı olarak anlatıldığını savunarak, evde kadın ve çocukların zarar görmemesi için yanlarında bulunduğunu söyledi.

Sanık İ.D. ise Rusça bildiği için tercüman olarak görevlendirildiğini, kendisine "gizli devlet görevi" denildiğini öne sürdü. Evde Cem Turan'ın bilgisayarındaki kripto para hesabına girilmesinin istendiğini, direnmesi üzerine darbedildiğini ve bir sanığın müştekinin boğazına bıçak dayadığını iddia etti. Olay sonrası sanıkların yaklaşık 3 milyon dolar kripto para aldıklarını konuştuklarını ileri sürdü.

Yabancı uyruklu sanıklar A.M. ve M.E.A.M. ise müşteki Cem Turan'ın kendilerini dolandırdığını, soğuk cüzdandaki kripto varlıklardan yalnızca alacakları olduğunu öne sürdükleri miktarın transfer edildiğini savundu. Sanıklar, yağma kastıyla hareket etmediklerini iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan E.K. ve K.A.M'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Olay

Müşteki Cem Turan, 29 Aralık 2025'te Muratpaşa ilçesindeki evine sahte polis kimliği ve mahkeme kararı kullanan şüphelilerin baskın düzenlediğini, çalışanlarını kelepçeleyerek yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarını alıp kaçtıklarını belirterek şikayetçi olmuştu.

Soruşturma kapsamında biri görevdeki polis, biri emekli polis olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alınmış, 11'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.