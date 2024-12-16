Antalya'da Sedir Spor Kompleksi Hizmete Açıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayıp hizmete açtığı Sedir Spor Kompleksi, başta güreş olmak üzere birçok spor dalına ve müsabakaya ev sahipliği yapıyor. Tesiste hafta sonu gerçekleştirilen basketbol maçını, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte izledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve geldiğinde tamamladığı Sedir Spor Kompleksi, başta güreş olmak üzere birçok spor branşına ev sahipliği yapıyor. Kompleks, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yaş gruplarından lisanslı güreşçilerinin antrenman merkezi olurken, tesisten farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 sporcu yararlanıyor. Sedir Spor Kompleksi, aynı zamanda, Akdeniz'in en büyük spor komplekslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 160 milyon TL'ye mal edilen Sedir Spor Kompleksi'nin içerisinde kapalı spor salonu, fitness alanları, basketbol ve voleybol sahaları ve federasyon standartlarına uygun güreş salonu bulunuyor. Kompleks, sporculara sunduğu antrenman imkanlarının yanında, bölgesel müsabakalara da ev sahipliği yapıyor. Genç sporcular, modern bir tesise sahip olmanın kariyer gelişimleri için önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

"Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte hafta sonu Sedir Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. İki başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi kadın basketbol takımlarının spor kompleksindeki maçını izledi. Sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Başkan Böcek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda Antalya'mıza kazandırdığımız, ata sporumuz güreş ve çeşitli branşlarda sporcuların yetişmesine olanak sağlayan 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde keyifli bir basketbol maçında sporseverlerle buluştuk. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biliyorum ki Türkiye'de güreş deyince akla ilk Antalya gelir"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise "Bu salonu görünce çok şaşırdım. Türkiye Güreş Federasyonu standartlarının üzerinde bir salon olduğunu öğrendim. Başkanımız Muhittin Böcek'i kutluyorum. Biliyorum ki Türkiye'de güreş deyince akla ilk Antalya gelir. Antalya deyince de Muhittin Başkanımız gelir. Sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç da yakın zamanda kompleks bünyesinde ASFİM açmayı planladıklarını, tüm çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

"Salonun imkanları güzel"

Yeni sezon hazırlıklarına Sedir Spor Kompleksi'nde start veren Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinden 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş, "Bu salonu bize tahsis eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Yeni sezon hazırlıklarına Bismillah dedik. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Salonun imkanları güzel. Biz de üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapıp, bir kez daha Antalya'ya altın kemer getirebilmek için mücadelemizi vereceğiz" dedi.