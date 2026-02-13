Antalya'da Sel ve Yol Kapanmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Sel ve Yol Kapanmaları

Antalya\'da Sel ve Yol Kapanmaları
13.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da etkili yağışlar sonucu bazı mahallelerde su baskınları ve yolların kapanması yaşandı.

MAHALLE YOLU KAPANDI

Antalya'da sağanağın etkili olduğu Serik ilçesinde Köprü Çayı Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Belkıs ve Sarıabalı mahallelerinde bulunan ırmak kenarındaki restoranların bahçeleri, meyve bahçeleri ile Serik Belediyesi'ne ait Şahintepesi Piknik Alanı sel suları altında kaldı. Yağış nedeniyle Bucak Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolu da su bastı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla jandarma tarafından yol, ulaşıma kapatıldı. Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, "Yine taştı. Beşkonak'tan gelen yağmur suları olduğu için taşma oldu. Önlemimizi aldık, şu an herhangi bir sorun yok. Her sene oluyor. Senede 3-4 kez oluyor böyle" dedi.

1 METRE DAHA YÜKSELDİ

Manavgat'ta etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Manavgat Irmağı'nın debisi daha da yükseldi. Dün kaldırım seviyesine kadar dayanan ırmak, yağışın etkisiyle bugün yaklaşık 1 metre daha yükseldi. Taşan su nedeniyle ırmak üzerinde bulunan Tarihi Köprü'nün çevresindeki yürüyüş yolları ve bankların su altında kaldığı görüldü. Irmak kıyısındaki bazı işletmeler de su baskını riskiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle İbradı ve Akseki bölgesinde yoğun şekilde etkisini gösteren yağışla birlikte ırmaktaki su seviyesinin daha da artmasının beklendiği öğrenildi. DSİ'ye bağlı çok sayıda araç ve personel ile AFAD'dan 50'ye yakın personelin bölgeye sevk edildiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklendiği öğrenildi.

FİNİKE'DE DERELER TAŞTI

Alanya'da gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek su baskını ve taşkın risklerine karşı ekipler çalışma yaptı. Mazgallar açılırken, şarampol ve büz ağızları temizlendi ve su tahliyesi sağlanmaya çalışıldı. Finike ilçesinde de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselirken, bazı mahallelerde taşkınlar yaşandı. İlçe merkezindeki Yuva Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Yüksek kesimlerde yağışın etkisiyle oluşan sel, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Namık Kemal KILINÇ- Mithat ABAKAN- Mahir ÇEVİREN/SERİK- MANAVGAT- FİNİKE (Antalya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Ulaşım, Finike, Tatil, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sel ve Yol Kapanmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Mahmut Tanal’dan Osman Gökçek’e hodri meydan ’’Teke tek kalsak...’’ Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan! ''Teke tek kalsak...''
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 14:22:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Sel ve Yol Kapanmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.