Antalya'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalanlar Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

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Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalan kent sakinleri ile turistler sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler yelkenle denize açılırken bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlendi.

Gölge alanları tercih edenler de parklarda ve mesire alanlarında piknik yaptı.