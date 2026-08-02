Antalya'da Sıcak Havada Serinleme Arayışı - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Havada Serinleme Arayışı

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Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 54'e ulaştı.

Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler denizde vakit geçirirken bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Varyant bölgesinde çok sayıda genç, bölgede bulunan kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Havada Serinleme Arayışı - Son Dakika

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