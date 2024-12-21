Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya\'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Manavgat, Alanya ve Serik'te yağışlar nedeniyle su baskınları ve yol kapanmaları yaşandı.

21.12.2024 18:46
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Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonrası Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki birçok ev ve dükkan ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı.

İlçedeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu, Side Kavşağı'nda da birçok araç yolda kaldı. D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.

Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

Alanya ilçesinde de Konaklı ve Payallar mahallelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Bazı yollarda ve arazilerde su birikintileri oluştu.

Serik ilçesinde ise D-400 kara yolunda oluşan su birikintisinde sürücülerin temkinli ilerleyişi, yolcu otobüsünün içinden görüntülendi.

Kaynak: AA

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