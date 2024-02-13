Antalya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Antalya\'da Şiddetli Yağış Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Antalya'da dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu kurumlarında çalışan personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

13.02.2024 07:51  Güncelleme: 07:53
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ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.

Dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde  (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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