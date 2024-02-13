Antalya\'da Şiddetli Yağış Sonrası Araçlar Su İçinde Kalıyor

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ÇOK SAYIDA ARAÇ SU İÇERİSİNDE

Antalya'da en çok yağışın düştüğü Kepez ilçesindeki ara sokaklarda, sağanağın etkileri görüldü. Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde yağmurun ardından su birikintileri oluştu. Eğlence merkezinin etrafındaki caddelerde, su içerisinde kalan araçlar olduğu görüldü. Bu araçların bazılarının camlarının ve kapılarının açık olduğu görüntülere yansıdı.

BİRİ KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ, BİRİ KOŞTU

Konyaaltı Sahili'nde şiddetli ve yoğun yağışa rağmen Deniz Züral, köpeği 'Heidi'yi sahilde gezintiye çıkardı. Züral, köpeğini yağmurdan korumak için zaman zaman kucağına alıp, montuna sardı. Deniz Züral, "Çok yağmur yağdı ve her taraf sel oldu. Köpeğimin tuvaleti geldi, evin içinde yapmadığı için mecburen dışarı çıkardım. Çok ıslandık ama montumla korumaya çalışıyorum" dedi. Bir başka vatandaş ise yoğun yağmura aldırış etmeden sahil bandı üzerinde koşu yaptı.

Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN/ANTALYA,