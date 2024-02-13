Antalya'da Şiddetli Yağış Sonrası Araçlar Su İçinde Kalıyor - Son Dakika
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Antalya'da Şiddetli Yağış Sonrası Araçlar Su İçinde Kalıyor

Antalya\'da Şiddetli Yağış Sonrası Araçlar Su İçinde Kalıyor

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ara sokaklarda yaşanan sağanak yağış sonrası bir eğlence merkezinin etrafındaki caddelerde su içerisinde kalan araçlar görüldü. Bazı araçların camları ve kapıları açık haldeydi. Diğer yandan, Konyaaltı Sahili'nde ise şiddetli yağışa rağmen bir vatandaş köpeğini gezdirdi, bir diğer vatandaş ise koşu yaptı.

13.02.2024 17:32  Güncelleme: 17:35
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ÇOK SAYIDA ARAÇ SU İÇERİSİNDE

Antalya'da en çok yağışın düştüğü Kepez ilçesindeki ara sokaklarda, sağanağın etkileri görüldü. Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde yağmurun ardından su birikintileri oluştu. Eğlence merkezinin etrafındaki caddelerde, su içerisinde kalan araçlar olduğu görüldü. Bu araçların bazılarının camlarının ve kapılarının açık olduğu görüntülere yansıdı.

BİRİ KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ, BİRİ KOŞTU

Konyaaltı Sahili'nde şiddetli ve yoğun yağışa rağmen Deniz Züral, köpeği 'Heidi'yi sahilde gezintiye çıkardı. Züral, köpeğini yağmurdan korumak için zaman zaman kucağına alıp, montuna sardı. Deniz Züral, "Çok yağmur yağdı ve her taraf sel oldu. Köpeğimin tuvaleti geldi, evin içinde yapmadığı için mecburen dışarı çıkardım. Çok ıslandık ama montumla korumaya çalışıyorum" dedi. Bir başka vatandaş ise yoğun yağmura aldırış etmeden sahil bandı üzerinde koşu yaptı.

Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Yağış Sonrası Araçlar Su İçinde Kalıyor - Son Dakika
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