Antalya\'da Şiddetli Yağış Sonucu Oluşan Su Birikintisinde Araçlar Mahsur Kaldı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde araçların mahsur kalması ve sürücülerin araçlarını kurtarma çabaları taksi durağının güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağıştan, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi en çok etkilenen yerlerden oldu.
Yağmur suyu ile dolunun bölgede birikmesi ve araçların mahsur kalması çevredeki bir taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, taksi durağındaki sürücülerin araçlarını biriken sudan çıkarmaya çalışması ve bir sürücünün otomobilinde mahsur kalması yer aldı. Sürücünün daha sonra aracının üzerine çıkarak kurtulmaya çalıştığı dikkati çekti.
Taksi durağında çalışan sürücülerden Can Erkara, AA muhabirine, şiddetli yağış sırasında arkadaşlarıyla taksi durağında nöbetçi olduklarını söyledi.
Yağmur ve dolunun bir anda başladığını anlatan Erkara, "Dolu yağınca hemen dışarıya çıktık. Arkadaşlarımızın aracı vardı burada onları kenara çektik. Dolu basınca karanlık olduğu için de yol görünmez oldu. Bir arkadaşımız aracını kurtaramadı, suda kaldı. Her şey 30 dakika içinde oldu." dedi.
Erkara, çok sayıda kişinin biriken suda ilerleyemen araçlarında mahsur kaldığını dile getirdi.
Dolu nedeniyle her tarafın bembeyaz olduğunu belirten Erkara, daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını ifade etti.
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