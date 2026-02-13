Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şiddetli Yağışa Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şiddetli Yağışa Karşı Teyakkuzda

13.02.2026 13:59  Güncelleme: 15:43
Antalya Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış ve rüzgar uyarısına karşı gece boyunca sahada çalışarak ana arterlerin açık tutulması ve rögarların temizlenmesini sağladı. Alanya'da da heyelanlar nedeniyle yol çalışmaları yapıldı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, dün geceden itibaren kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısına karşı teyakkuza geçti. Büyükşehir ekipleri, gece boyunca ana arterlerin açık tutulması ve rögarların tıkanmaması için yoğun mesai harcadı.

Antalya il genelinde gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun mesai yaptı. Ekipler gece saatlerinden itibaren şehrin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi, ASAT, itfaiye ekipleri ve tüm birimleriyle alarm durumuna geçti.

Büyükşehir ekipleri, ana arterlerde yağmur suyunun birikmemesi, rögarların açık tutulması ve su baskınlarına karşı önlem alınması amacıyla sahada çalışmalarını sürdürdü. Özellikle yoğun yağışın yaşandığı bölgelerde yağmur suyu kanallarının temizlenmesi, su birikintilerinin tahliye edilmesi ve muhtemel zararların önlenmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kentte yağışın etkisini gün boyunca sürdürmesi beklenirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halini devam ettiriyor.

Alanya'da heyelan çalışması

Şiddetli yağış Alanya merkez ve kırsalında da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış, kırsal mahalle yollarında heyelana, taş ve kayaların yolu kapatmasına neden oldu. Bazı bölgelerde ise yamaçlardan inen sel suları yollarda ulaşımı etkiledi. Teyakkuzda bekleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, üst üste gelen ihbarlara müdahale etti. Çalışmalar sonucunda heyelan ve göçük olan Dim Alacami, Bucak, Beldibi ve Yalçı mahallesi yolları trafiğe açıldı.

Kaynak: ANKA

