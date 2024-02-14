Antalya\'da şiddetli yağmur ve fırtına sonrası zarar gören evlerde tahliye ve temizlik çalışmaları başladı

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Antalya'nın uyarısı 'turuncu'dan 'yeşil'e döndü (2)

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına sonrası zarar gören, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yağmurun en çok zarar verdiği ilçelerden Muratapaşa'daki tek katlı evlerin ve iş yerlerinin bulunduğu Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dün evlerinden tahliye edilmişti. 300 evin su baskınları nedeniyle zarar gördüğü mahallede bugün sabah saatlerinde vatandaşlar evlerine gelerek biriken suları tahliye edip eşyalarını kurtarmaya başladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ekipleri de mahalleye gelerek destek verdi. 300 komando ellerinde süpürge ve küreklerle evlerin içinde ve bahçelerde biriken suyu tahliye etti. Ekipler vatandaşlara bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu, hasar tespiti yaptı.

Dükkanında az miktarda hasarı bulunan Hasan Tat, 'Allah devletimizden razı olsun. Çok fazla bir zararımız yok ama mahallemizde su baskınları olan evler var" dedi. Dünkü yağmurda evini su basan Arzu Keskin, çatıya naylon branda sererek daha fazla yağmurun girmesini önlediğini anlattı. (DHA)