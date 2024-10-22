Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Antalya'da polis ekiplerince 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin koordinesinde Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Serik ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 5 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda Kepez'de 27, Muratpaşa'da 8, Aksu'da 3 ve Serik'te 1 şüpheli gözaltına alındı.