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Antalya'da Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 49 ruhsatsız tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi.

Antalya\'da Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
25.12.2023 - 18:15,
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Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Valiliğinin açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Operasyonda, ruhsatsız 49 tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da Silah Kaçakçılığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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