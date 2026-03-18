Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Antalya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

18.03.2026 20:04
Antalya'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da iki esnaf arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gece yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri birini durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişinin, 16 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir işletmede çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı M.O. (41) olduğu tespit edildi.

Cinayet zanlısı sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolü sonrasında gazetecilerin 'Neden yaptınız? Pişman mısınız?' sorusu üzerine zanlı M.O. "Çok pişmanım. Böyle olacağını bilsem oradan kaçardım." dedi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında 16 Mart sabahında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı. Kavgada göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

