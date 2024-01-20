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Antalya'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Antalya'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da müstakil bir evde sobadan çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangında biri 2 aylık bebek olmak üzere 3 kişi son anda evden çıkarak kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ailenin maddi durumu da zor olduğu belirtildi.

Antalya\'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi
20.01.2024 - 15:17,
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ANTALYA'da müstakil ev, sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında biri 2 aylık bebek, 3 kişi, son anda evden çıkarak kurtuldu.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5271 Sokak'ta müstakil bir evde oturan Necla Kılıç, evde öğle saatlerinde sobayı yaktıktan sonra 2 aylık bebeği Ömer Can Kılıç'la ilgilenmek üzere diğer odaya gitti. Bir süre sonra yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yatağı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sararken, Necla Kılıç, bebeği Ömer'i de alarak dışarı çıktı. Bu sırada uyuyan Necla Kılıç'ın ağabeyi Uğur Sarıtepe uyanıp, yangına hortumla müdahale etti. Sarıtepe alevleri söndüremeyince evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Sarıtepe ile Necla ve Ömer Kılıç'a sağlık ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen komşularından bir kadın da ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının sobadan kaynaklı çıktığını belirten Uğur Sarıtepe, "Soba yatağı tutuşturmuş yangın çıkmış. Uyandım bir anda evin her yerinde duman var. Sara hastası olduğum için hemen evden çıktım. Alevlerle müdahale edeyim derken bebeği de unuttum" dedi.

Bebeğiyle birlikte evden kendi imkanlarıyla çıktıklarını anlatan Necla Kılıç ise "Sobayı yeni yakmıştım. Yanında yatak vardı. Yatak naylon olunca bir anda tutuşmuş. Bebeğimi alıp hemen evden kaçtım" diye konuştu.

Diğer yandan Kılıç ailesinin komşuları ailenin maddi gelirlerinin olmadığını, aile üyelerinin sara hastası ve oturdukları evin de kira olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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