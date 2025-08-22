Antalya'da Sayaç Yenileme Çalışmaları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, sayaç montaj işine yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski ve yıpranmış içme suyu sayaçları, 5 merkez ilçede yenilenmeye başlandı.

ASAT Sayaç ve Saha İşleri Müdürü Emre Akdemir, 10 yıllık ömrünü doldurmuş sayaçların değişimine başladıklarını ifade etti.

Antalya'da nüfus artışıyla abone sayısında da ciddi yükseliş olduğunu belirten Akdemir, "Antalya, 30 büyükşehir arasında abone sayısı en hızlı artan şehir konumunda. Bu hızlı artışa paralel olarak hizmet ağımızı da genişletiyoruz. 2026 itibarıyla sayaç değişim sürecinin 19 ilçemize yayılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen değişim süreciyle birlikte, şehrin altyapı kalitesine uzun vadeli katkı sağlanması hedefleniyor.