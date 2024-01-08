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Antalya'da "Su ve Biyogüvenlik Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da "Su ve Biyogüvenlik Çalıştayı" düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde uzmanlar, 'Su ve Biyogüvenlik Çalıştayı'nda bir araya geldi. Çalıştayda, gıda güvenliği ve su kaynaklarının korunması konuları ele alındı. Uzmanlar, doğal kaynakların etkin şekilde kullanılması ve gelecek nesillere güvenli bir dünya bırakılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, biyogüvenliğin küresel sağlık ve güvenlik açısından önemli olduğu belirtildi.

Antalya\'da "Su ve Biyogüvenlik Çalıştayı" düzenlendi
08.01.2024 - 17:48,
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Antalya'nın Serik ilçesinde uzmanlar, "Su ve Biyogüvenlik Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Serik Yükseköğrenim ve Bilim Vakfınca Serik Belediyesi Konferans Salonu'ndaki çalıştayda, gıda güvenliğinin olabilmesi için üretmeye devam etmek gerektiğini söyledi.

Üretirken de mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanmanın önemine işaret eden Selışık, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle ilgili bir kavram bizi tehdit ediyor. İnsanlar, tüketiciler olarak bilinçsizce kaynaklarımızı kullanıyoruz. Kaynaklarımızı hiç bitmeyecekmiş gibi kullanıyoruz. Maalesef ki doğal kaynaklarımızda azalma var. Bu nedenle elimizdeki kaynakları, çevreyi korumamız, kirletmememiz lazım. Gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakmamız gerekiyor. Serik'te çok miktarda seralarımız var. Doğru üretimini gerçekten yapıyor muyuz? İnsan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde verilmesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de eğer çok kısa bir sürede su kaynakları yaratamazsak su sıkıntısı yaşayabiliriz."

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner ise biyogüvenliğin sadece bir kavram değil, aynı zamanda küresel sağlık ve güvenlik açısından önemli bir mesele haline geldiğini söyledi.

Su kaynaklarının güvenliğinin insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için temel zorunluluk olduğunu bildiren Güner, "Gıda güvenliği tarım üretiminden soframıza kadar uzanan yerdir. Bu zincirin ortasında güvenilirliğin sağlanması gerekmekte. Bu da toplum sağlığı için önemli bir konudur. Bu çalıştay su ve gıda güvenliğini ele alarak güncel sorunları anlamak ve gelecek için sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla bir platform sağlayacaktır." diye konuştu.

"Su ve gıdayla ilgili bütün işlere öncelik tanımalıyız"

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde 2023'te su verimliliği seferberliği başlatıldığını vurguladı.

Bu kapsamda önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Erkal, şunları kaydetti:

"Su verimliliği seferberliği de bütün kamu kurumlarının kurumlara bağlı diğer kuruluşların, okulların aklınıza gelen her türlü kamuya ait birimlerin su kayıplarını önlemeye yönelik çalışmaları var. Önümüzdeki süreçte tarımsal sulamadaki kayıp ve kaçakların önlemeye yönelik açık kanal sulama sistemlerinin tamamen kapalı sistemlere geçmesi için çok ciddi çalışmalar, yatırımları var. Su ve gıdayla ilgili bütün işlere öncelik tanımalıyız."

Serik Yükseköğrenim ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Barış Ünsal, tüm canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için su ve gıdaya gereksinim olduğunu söyledi.

Ünsal, genetiği değiştirilmiş (GDO) organizma ve ürünlerin, insan, hayvan ve bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde sebep olabileceği risklerin yüksek ve geri dönüşümü mümkün olmayan etkiler bıraktığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Antalya, Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

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