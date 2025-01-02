Antalya'da Su Yönetiminde Dijital Devrim: ALO ASAT Memnuniyeti Yüzde 95'e Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Su Yönetiminde Dijital Devrim: ALO ASAT Memnuniyeti Yüzde 95'e Çıktı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve ALDAŞ teknoloji ofisi tarafından geliştirilen yeni bilgi sistemi ile su ve atıksu yönetimi dijitalleşti. Memnuniyet oranında yüzde 50'den yüzde 95'e yükselen bu sistem, süreçlerin hızlanması ve verimliliğin artması sağladı.

02.01.2025 11:17  Güncelleme: 12:24
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ve ALDAŞ teknoloji ofisi Türkiye'de bir ilke imza atarak, öz kaynakları ve mühendisleriyle yeni bir bilgi sistemi inşa etti. ASAT'ın tüm hizmetleri ve verilerini tek bir çatı altına toplayan sistemle ALO ASAT'ın memnuniyet oranı yüzde 50'den yüzde 95'e çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve ALDAŞ teknoloji ofisi yeni bir yazılım geliştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynakları ve mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımla ASAT Genel Müdürlüğü dijital bilgi sistemine geçti. Teknik altyapısında mikroservis mimarinin kullanıldığı yazılım çok yüksek işlem yüklerini kaldıracak ve minimum donanım yatırımlarıyla performanslı çalışacak şekilde kurgulandı.

Tüm süreçler görünür kılındı

Yazılım ile ASAT'ın tüm süreçleri görünür kılınırken, ortaya çıkan verimsizliklerle birlikte pek çok zararın önüne geçilmesi sağlandı. ASAT Genel Müdürlüğü'nün tüm süreçleri, tüm saha işlemleri, kaynak kullanımı, sarfiyatları tamamen izlenir oldu. Bilgi sistemi inşası sırasında ASAT'ın, her damla suyun takibi, işletme verimi, abone memnuniyeti ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması baz alındı. Süreçlerdeki iyileştirmelerle gözle görünür verim artışları sağlanırken, pek çok olası zararın önüne geçilmesi sağlandı.

Süreçler hızlandı

Projede, yazılım ile donanım uyum içinde çalıştırılarak, olası uyumsuzluklar üretim aşamasında çözüldü. Kurgulanan bilgi sistemiyle birlikte ASAT içinde birikmiş dağınık veri yığınları, kurallı ve verimli bir veri sistemine dönüştürüldü. Sahada yürütülen her işlemin anında sisteme işlenmesini sağlayacak şekilde mobil sistemler geliştirildi. Bu yolla tüm veri oluştuğu anda kaydedilerek, veri bütünlüğü sağlandı. Süreçlerin akışı tamamen sistem kontrolünde yönlendirilirken, aksaklıklar anında merkezde görüntülenebiliyor.

Telif ve lisans sorunu ortadan kalktı

Sistemle birlikte su ve kanalizasyon işletmesinde coğrafi bilgi sistemi gibi en detay ürünler dahi millileştirildi. Dış ülke ve kuruluşlara hiçbir lisans ve telif bağımlılığı olmayan, tamamen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir bilgi sistemi elde edildi. Bilgiye erişimdeki engelleri ortadan kaldıran bu yapıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Farklı illerde birçok belediye bu deneyimden faydalanmak için girişimde bulundu.

Memnuniyet yüzde 95'e çıktı

Bilgi sisteminin devreye girmesiyle birlikte ASAT'ın tahakkuk miktarı metreküp bazında yüzde 8.5 arttı. Abonelik fesih başvuruları 7 günden 4 saate inerken, abone keşfi 5 günden 4 saate, sayaç değiştirme 7 günden bir güne indi. ASAT'ın manuel tahakkuku 19 bin 307'den 9 bin 276'ya yüzde 50 azaldı. ASAT'ta on yıllardır biriken mükerrer hale gelen kirli veri tekilleştirildi, gerçek değerlere ulaşıldı. ALO ASAT'ın memnuniyet oranı yüzde 50'den yüzde 95'e çıktı. İhbarlara ortalama müdahale süresi 72 saatten 8 saate indi. ALO ASAT çağrı merkezi cevaplama süresi ortalama 8 saniyeye indi. Kamu kaynakları her noktada izlenir oldu, sistemin tamamen bütünleşik ve otomatize olmasıyla birlikte ASAT'ın 2024 yılında 155 bin satır muhasebe fişi, 10 bin satın alma tifi otomatik olarak oluşturuldu. ASAT'ın taşınır taşınmaz her şeyi kayıt altına alındı. ASAT'a 3 bin 522 taşınmaz, 17 kiralık taşınmaz, 814 orman izni, 36 atıksu arıtma tesisi, 268 terfi merkezi, sekiz su üretim tesisi, üç terfi merkezi, 20 DSİ tahsisli kaynak, 200 imalat projesi, 100 sondaj çalışması ve yılda yaklaşık 1 milyon metreküp su kiralama faaliyeti koordinatları, öz nitelikleriyle birlikte sisteme işlendi.

ASAT her noktadan izlenebilir hale geldi

Yeni sistemle birlikte ASAT'ın beş güneş enerji santraliyle, bin 256 elektrik sözleşme sistemi işlenirken, tüm elektrik üretimi ve tüketiminin sistem üzerinden takip edilmesi sağlandı. Bilgi sisteminin hayata geçirilmesiyle bütün ihaleler ve hakedişler sisteme aktarılırken, hakediş hesaplamaları otomatik olarak yapılabilecek. Böylelikle ASAT artık her anı, her noktadan izlenebilir bir işletme haline geldi. ALDAŞ teknoloji ofisi bilgi sistemini geliştirmek adına teknolojinin sağladığı tüm ileri olanakların kullanılması çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Su Yönetiminde Dijital Devrim: ALO ASAT Memnuniyeti Yüzde 95'e Çıktı - Son Dakika

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